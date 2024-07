Il cestista comisano Mattia Ceccato ai mondiali juniores di pallacanestro. Componente della nazionale

Il giovane cestista comisano Mattia Ceccato convocato per i mondiali juniores Under 17 di pallacanestro che si stanno disputando in Turchia. Mattia Ceccato, originario di Comiso, ha disputato l’ultima stagione all’Olimpia Milano, la società più blasonata nel panorama della pallacanestro italiana.

Mattia ha già disputato le prime due partite del torneo, entrambe finite con una sconfitta, contro l’Argentina e contro la Turchia. Domani 2 luglio è in programma l’ultima partita della fase a gironi contro la Nuova Zelanda.

Mattia Ceccato è stato più volte chiamato sul parquet dal coach Mangone. Contro l’Argentina ha totalizzato 13 punti, contro la Turchia 10, andando sempre in doppia cifra.

Negli ottavi di finale gli azzurrini Under 17 incontreranno Egitto, Germania, Canada, Australia.

L’Italia si è qualificata a questa edizione del Mondiale grazie al secondo posto dello scorso anno nell’ Europeo Under 16 vinto dalla Spagna.

Mattia Ceccato ha compiuto 17 anni a giugno e si conferma come una delle promesse della pallacanestro italiana. È figlio d0arte: il padre Davide è stato un giocatore di basket e oggi è allenatore. La madre, Laura Inghilterra, era una delle atlete di punta dell’Ardens Comiso, squadra locale di pallavolo femminile.

