Il carciofo che manca al Castello di Donnafugata. “Rimettetelo”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che chiede all’Amministrazione comunale di Ragusa affinché si possa trovare una soluzione per il “carciofo mancante” da 20 anni. Questa la vicenda che viene indicata dal nostro lettore. “Nel lungo e stretto “cortile” che porta all’ingresso del maestoso castello di Donnafugata, le foto ritraggono due ingressi laterali che si fronteggiano monchi di uno dei quattro “carciofi” posti sulla sommità dei due portali. All’incirca 20 anni fa a seguito di una manovra di un camion che stava raccogliendo i cavi della luce che avevano illuminato lo spettacolo appena concluso di un formidabile Antonio Albanese, inavvertitamente buttò giù il “carciofo”, tra lo sconcerto dei pochi che eravamo rimasti. Ora, considerato l’enorme interesse che suscita il Castello di Donnafugata, anche a seguito della rinnovata e aumentata offerta di ambienti da visitare, mi auguro che chi di competenza trovi modo e tempo per mettere fine a questa interminabile incuria, non solo riposizionando la scultura mancante, ma, mi auguro, si prenda in considerazione la ristrutturazione che armonizzi i due portali in questo momento alquanto dissonanti”.

[image: image.png]

[image: image.png]