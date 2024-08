Il bomber argentino Lucas Idoyaga al Modica Calcio

Il Modica Calcio ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante argentino Lucas Idoyaga, un talento riconosciuto per la sua classe e tecnica, che sarà ora al servizio del tecnico Pasquale Ferrara. Idoyaga, classe 1998, si è distinto nella stagione 2022 con la maglia dell’Igea Virtus, con cui ha vinto sia il Campionato che la Coppa Italia, realizzando 21 reti sotto la guida dell’attuale allenatore rossoblu. Ferrara ha espresso gratitudine verso la dirigenza del Modica Calcio, in particolare verso Mattia Pitino e Danilo Radenza, per aver concretizzato un’operazione di mercato di grande livello.

L’arrivo di Idoyaga a Modica è stato reso possibile grazie all’impegno del Direttore Generale Marcello Pitino, e rappresenta un ulteriore segno delle ambizioni della società. Dopo le esperienze con Fasano e Budoni in Serie D, l’attaccante argentino è entusiasta di tornare in Sicilia, dove ha vissuto momenti felici.

“Sono davvero contento di essere approdato in questa grande piazza – ha dichiarato Idoyaga – Sarà bello tornare in Sicilia, ho ricordi felici qui. Ritrovare mister Ferrara è un piacere, mi ha sempre fatto esprimere al meglio. Ringrazio la proprietà, il direttore e i tifosi, che mi hanno già dimostrato affetto. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare il massimo. Ho scelto Modica anche per l’importanza del progetto e perché questa città mi porta fortuna, l’ultima volta che ho giocato qui è stato l’anno del Mondiale per l’Argentina”.

© Riproduzione riservata