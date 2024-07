Il Beach Volley e Beach Soccer a Marina di Modica

Fabio Nicosia, presidente de I Soci, rilancia la sua attività nel promuovere gli sport sulla sabbia con un occhio di riguardo verso il turismo e la promozione del territorio. Venerdì partirà la terza tappa del campionato regionale di Serie B, organizzata dalla Lnd Sicilia e promossa proprio da I Soci. Otto squadre maschili e quattro femminili si sfideranno in questo evento sportivo.Nel tabellone maschile, le prime partite vedranno il debutto di Pro Ragusa contro Cartia Plant Scicli alle 17:00, seguite da Taormina Soccer School contro Uniscuole Vittoria, campione in carica, alle 17:45. Le ultime due partite dei quarti di finale saranno Chiaramontani contro Villafranca Bs alle 18:30 e Scirocco Modica contro Young Pozzallo. Il giorno successivo si giocheranno le semifinali e le gare di piazzamento dal quinto all’ottavo posto. Domenica mattina sarà il turno delle donne, con Unime contro Vittoria Fc alle 10:30 e Virtus Marsala contro Asd Scicli. Le finali si svolgeranno domenica pomeriggio.Nicosia ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Marina di Modica ospiterà sei giorni di grande spettacolo. L’anno scorso, grazie all’ottima risposta del pubblico e alla qualità dello spettacolo, siamo stati spinti a redigere un progetto più articolato. Il successo delle prime due tappe, a Messina e San Vito Lo Capo, è stato straordinario. Ora giochiamo in casa, grazie al supporto di un’amministrazione comunale che ha creduto nelle nostre idee. La tappa del campionato italiano di beach volley dal 2 al 4 agosto renderà tutto più speciale”.Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha espresso entusiasmo per il progetto: “Fare della spiaggia di Marina di Modica il cuore di due eventi di portata regionale e nazionale come la terza e decisiva tappa del Campionato Siciliano di Beach Soccer e la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di Beach Volley mi rende particolarmente felice. Siamo Bandiera Blu ed eventi di grande pregio fortificano la nostra convinzione a portare avanti un lavoro che attribuisce sostanza e concretezza a Marina di Modica e all’intero nostro litorale, producendo lustro e interesse attorno a noi”.Monisteri ha aggiunto: “I nostri luoghi sono apprezzati e mettere in campo appuntamenti sportivi di questa portata significa far conoscere ed amare ancora di più i nostri luoghi e la loro bellezza. Insieme all’onorevole Ignazio Abbate, che si è impegnato per ottenere ciò che era necessario all’organizzazione di questi grandi eventi, stiamo regalando a chi vive le nostre spiagge e il nostro mare, sei giorni di grandissimi eventi e di grande sport”.