Il barocco che diventa musica. A Scicli un viaggio fra vibrazioni, suoni ed arte

Appuntamento venerdì, alle 19:30, al Palazzo Spadaro di Scicli per un appuntamento speciale: la lezione-concerto “Come il Barocco diventa Musica”, a cura del M° Marcello Giordano Pellegrino, con la partecipazione straordinaria del soprano Francesca Rollo.

Un incontro pensato come guida all’ascolto e come racconto di un’epoca che ha saputo fondere meraviglia artistica e genialità musicale. Al pianoforte, il Maestro Marcello Giordano Pellegrino accompagnerà il pubblico nell’universo sonoro di Bach, Scarlatti, Händel e Vivaldi, svelando i segreti di un linguaggio capace ancora oggi di commuovere e sorprendere. “Non solo musica, ma anche narrazione: si parlerà del contesto storico e culturale del Barocco, delle tecniche compositive, delle forme vocali e strumentali che hanno segnato quell’epoca, fino al mito dei castrati e alla voce leggendaria di Farinelli, simbolo di un’estetica che cercava il sublime in ogni espressione d’arte – spiegano gli organizzatori – il racconto si intreccerà con il concerto, creando un percorso di circa un’ora e venti che porterà gli spettatori a scoprire come la musica barocca si specchi nelle architetture e negli spazi di una città che di quel periodo è straordinaria testimonianza: Scicli, gioiello tardo-barocco e cornice ideale di questa esperienza”. L’evento è promosso dall’Associazione Tecne99 di Scicli, realtà nata nel 2018 e attiva sul territorio in sinergia con Amministrazioni locali, realtà commerciali ed Enti del Terzo Settore.

