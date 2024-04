Il ballerino vittoriese Loris Carvana in tour nei palazzetti di tutta Italia con Annalisa

Il talentuoso ballerino vittoriese Loris Carvana, classe 1994, in tour sui palchi di tutta Italia grazie alla sua collaborazione con Annalisa. Fin dai primi passi, ha dimostrato una grande passione per il ballo, influenzato dall’amore dei genitori per la musica. A soli 6 anni, ha iniziato a studiare danze latino-americane in coppia, ottenendo presto numerosi successi.

Con il passare degli anni, ha ampliato il suo repertorio studiando danza moderna e, all’età di 18 anni, ha deciso di trasferirsi a Roma per specializzarsi in stili commerciali e urban. Grazie al sostegno della famiglia, dei nonni e degli amici, ha dedicato anni di studio e sacrifici alla sua passione.

COLLABORAZIONI ARTISTICHE

Le prime soddisfazioni non si sono fatte attendere: ha preso parte a vari videoclip, lavorando con artisti come Emma, Enrico Papi, Ava, Enrico Renella e Francesco Battaglia. Nel 2017 è stato ballerino di Sarabanda e ha partecipato ai WIND SUMMER FESTIVAL. Successivamente, ha avuto l’opportunità di ballare a Disneyland Paris, al concerto di Bianca Atzei e al Concerto di Capodanno trasmesso su Rai 1, oltre a essere apparso in spot pubblicitari importanti come quello della Tim.

IL TOUR CON ANNALISA

Nel corso degli anni successivi, ha proseguito la sua carriera ballando in Francia, a Ibiza e su una nave da crociera. Nel settembre 2023, ha superato le audizioni per ballare con Annalisa, realizzando così uno dei suoi sogni più grandi. Ha avuto l’onore di esibirsi con lei a X Factor, ai TIM MUSIC AWARDS e al forum di Assago a Milano. Ad aprile 2024 ha iniziato il tour nelle principali città italiane, che culminerà con una performance all’Arena di Verona il 20 maggio.

Loris Carvana è un vero talento che porta con sé il bagaglio culturale e artistico della Sicilia, rappresentandola con orgoglio e talento nei palcoscenici nazionali e internazionali.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata