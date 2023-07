Il 23 luglio le Frecce Tricolori al Lungomare di Donnalucata

In occasione del centenario dell’Arma Azzurra, tornano le frecce tricolori in Sicilia e in particolare in provincia di Ragusa.

LE FRECCE TRICOLORI A DONNALUCATA

Il Calendario ufficiale degli appuntamenti delle Frecce Tricolori, comunicato dall’Aeronautica Militare, prevede un air show a Scicli il 23 luglio, lungo il lungomare Lentini a Donnalucata. Questo evento sarà accompagnato da un villaggio aeronautico che ospiterà velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e di intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive. L’obiettivo di questo villaggio aeronautico è far conoscere meglio l’Aeronautica Militare e celebrare insieme il 100° anniversario dell’Arma Azzurra.

In seguito, le Frecce Tricolori sorvoleranno la regione siciliana per tre volte. Il primo sorvolo avverrà il 24 luglio a Pantelleria e Palermo, mentre il secondo avverrà il 26 luglio sui cieli di Lampedusa. A dare comunicazione del calendario è stato l’On. Nino Minardo.