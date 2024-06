Il 23 giugno appuntamento per la Comiso Race

Il 23 giugno, il centro storico di Comiso sarà il palcoscenico della Comiso Race, una gara podistica che segna un’importante iniziativa per rivitalizzare la città. Il sindaco, Maria Rita Schembari, ha espresso entusiasmo per l’evento, sottolineando come faccia parte di un più ampio progetto di rigenerazione urbana e promozione culturale. “Dopo tantissimi anni, Comiso vive una gara podistica”, ha affermato l’assessore alla viabilità, Dante Di Trapani.

Il sindaco Schembari ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il centro storico con interventi di rigenerazione urbana, che includono il ripristino delle antiche basole in pietra, e con manifestazioni culturali come Innesto e Bianco, Rosso e vinili, dedicate ai prodotti enogastronomici locali. La Comiso Race, ha aggiunto, non solo attira l’attenzione su Comiso nei circuiti delle competizioni sportive, ma offre anche un’opportunità per visitatori e partecipanti di godere delle bellezze del centro storico.

L’assessore Di Trapani ha spiegato che la gara si svolgerà su un percorso di dieci chilometri, interamente nel centro della città, e vedrà la partecipazione di numerosi atleti, alcuni dei quali di livello internazionale. “L’idea è quella di lanciare un messaggio sulla sana competizione sportiva e di creare un evento che possa ripetersi ogni anno, migliorandosi”, ha detto Di Trapani. L’amministrazione comunale ha patrocinato l’evento e sta collaborando con gli organizzatori della Athlon Kamarina per garantire una perfetta riuscita della manifestazione. Di Trapani ha inoltre informato che la segnaletica sarà apposta per avvisare i cittadini delle chiusure al traffico veicolare, previste dalle ore 17 alle 20 di domenica 23 giugno, per permettere lo svolgimento sicuro della gara.

