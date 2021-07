Il 16 luglio l'ordinazione di Monsignor La Placa a Ragusa: modifine alla viabilità nell'area della cattedrale - Ragusa Oggi

Il 16 luglio l’ordinazione di Monsignor La Placa a Ragusa: modifine alla viabilità nell’area della cattedrale

Condividi su:

Si vanno definendo gli ultimi dettagli in vista della celebrazione per l’ordinazione episcopale di monsignor Giuseppe La Placa che avverrà venerdì 16 luglio, alle 18, nella cattedrale di San Giovanni Battista. Le misure di prevenzione del Covid imporranno delle limitazioni all’accesso in cattedrale e nel sagrato di piazza San Giovanni dove verranno allestiti dei maxi schermi.

Anche la viabilità nelle zone adiacenti alla cattedrale subirà delle modifiche. Attorno alla cat-tedrale e al vescovado non si potrà infatti accedere o posteggiare. È prevista la chiusura al traffico veicolare a partire dalle 15.30 alle 22.00 di venerdì 16 luglio in corso Italia (da via San Vito a via Mario Leggio); in via Roma (tra corso Italia fino alla via Ecce Homo); in corso Vittorio Veneto (da via San Vito a via Roma). Nel giorno dell’ordinazione previsto inoltre il divieto di sosta per le auto dalle 14 alle 24 in via Roma (tra corso Italia e via G. Odierna); sul lato destro del ponte San Vito (direzione corso Italia); in corso Italia (tra via Matteotti e via Mario Leggio; in corso Vittorio Veneto (tra via Mario Rapisardi e via Roma). A tal proposito, in linea di massima, si consiglia di posteggiare in piazza Libertà; nei posteggi a pagamento di fronte al Municipio, nei pressi del Tribunale o a quello di piazza del Popolo.