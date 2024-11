Il 14 novembre si inaugura il Milan club “Modica Rossonera”. Ci sarà il giornalista Carlo Pellegatti

Si il 14 novembre si inaugua il Milan Club “Modica Rossonera”. La cerimonia, prevista alle ore 18:00, avrà luogo presso la nuova sede del club in via Cornelia (vicino alla sede dell’INPS) e vedrà la partecipazione el sindaco Maria Monisteri, Carlo Pellegatti, giornalista storico legato al mondo Milan, e Peppe Di Stefano, inviato di Sky per il club.

Dopo il taglio del nastro, gli ospiti e i partecipanti si sposteranno alla sala congressi dell’Hotel Torre Del Sud, dove verrà presentato il libro “C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore”. Sarà un’occasione unica per i tifosi di ascoltare direttamente da Pellegatti e Di Stefano, che conoscono da vicino la storia e le vicende del Milan, storie inedite e aneddoti sul carismatico presidente che ha segnato un’epoca del calcio mondiale. I partecipanti avranno anche la possibilità di acquistare una copia del libro e farla autografare dagli autori durante la sessione di firmacopie, che proseguirà anche durante la cena, ultimo momento dell’evento e ulteriore opportunità per scattare foto e ottenere autografi.

Considerando la grande affluenza prevista e i posti limitati, si raccomanda di contattare Sebastiano Chiarenza (393 01 61 254) o Andrea Cassibba (366 37 22 017) per informazioni sulla prenotazione e sulle modalità di partecipazione. Per esigenze organizzative, l’accesso all’evento sarà riservato ai prenotati.

