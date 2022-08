Ignazio Abbate: “Il mio partito rimane l’Udc. Nessun cambio di casacca”

Ignazio Abbate non ha cambiato alcun partito ma rimane nell’Udc, partito con il quale ha deciso di candidarsi. E quanto ci fa sapere il diretto interessato dopo un nostro articolo nel quale scrivevamo che in piena campagna elettorale era stato costretto a cambiare partito ed approdare nella Dc Nuova di Totò Cuffaro. L’ex Sindaco di Modica, che alla nota, ha fatto poi seguire una cordiale telefonata ci spiega esattamente cosa è accaduto.

Ignazio Abbate è quindi ancora un esponente dell’Udc? Nessun cambio di casacca?

Ma assolutamente no, il mio progetto politico prende vita all’interno dell’udc e li si svilupperà. In caso di mia elezione all’Assemblea Regionale apparterrò al gruppo dell’ Udc.

Mi scusi, ma allora cosa c’entra la Dc nuova di Totò Cuffaro?

Con la Dc nuova condividiamo una alleanza elettorale insieme al mio partito di appartenenza, ovvero l’UdC. Affermare il contrario significa mortificare il nostro progetto ed i candidati che ne fanno parte.

Nella scheda elettorale cosa troveremo quindi?

Nella scheda elettorale per votare il sottoscritto bisognerà barrare il simbolo della Dc Nuova ma solo per un ragione tecnica che nasce dal mancato deposito del marchio a livello regionale per questa competizione elettorale da parte dell’Udc. Si è preferito fare appunto questa alleanza per unire le forze.

Le pensa che con questa alleanza elettorale supererete la soglia di sbarramento del 5% utile per ottenere degli scranni a Sala D’ercole?

Assolutamente si. Prevediamo percentuali che viaggiano a due cifre e personalmente sono pronto a spendermi come sempre per il mio territorio.