Identificate 338 persone dalle forze dell’ordine durante il weekend. Anche motorini truccati e servizi contro i furti

La provincia iblea ha attuato una serie di misure di vigilanza e controllo del territorio per garantire ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza urbana durante la stagione estiva. In particolare, sono stati predisposti servizi interforze nelle località balneari di Marina di Ragusa, Marina di Modica, Pozzallo, Marina di Acate e Scoglitti, con il contributo delle Polizie Locali e il supporto tecnico/specialistico della Sezione Polizia Stradale.

I controlli si sono concentrati su persone, mezzi e esercizi pubblici, con verifiche in materia di impatto acustico per garantire il rispetto della quiete pubblica. Sono stati effettuati anche controlli sui distributori automatici di bevande al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali in relazione all’erogazione di alcolici, bevande in bottiglie di vetro e lattine.

I servizi interforze sono stati attivi anche presso l’area portuale di Marina di Ragusa, dove si registra una maggiore aggregazione di giovani e un alto consumo di alcol e sostanze psicotrope. Grazie alla presenza del massiccio dispositivo interforze che ha presidiato l’area per tutta la notte tra sabato e domenica, non si sono registrate criticità per l’ordine pubblico, garantendo ai residenti un weekend in sicurezza.

Complessivamente sono state identificate 338 persone e controllati 138 mezzi, con diverse contravvenzioni al Codice della Strada e il sequestro di alcuni veicoli. Inoltre, sono state rintracciate 9 persone extracomunitarie irregolari sul territorio nazionale, che sono state espulse o trattenute presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. Inoltre, domenica mattina a seguito di segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa di Ragusa di persone che si aggiravano presso il Porto Turistico di Marina di Ragusa con fare sospetto che scrutavano le imbarcazioni ivi ormeggiate, le Volanti hanno rintracciato n. 3 cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale.

La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine e l’impiego di dispositivi tecnici e specialistici, come le Unità Cinofile della Polizia di Stato, rendono più efficace il controllo del territorio e la prevenzione dei reati.