Ibla Grand Prize celebra i giovani talenti da tutto il mondo con una serata di gala per beneficenza

Il concorso internazionale “Ibla Grand Prize” giunto alla sua 32esima edizione, ha visto la partecipazione di giovani artisti da tutto il mondo che si sono esibiti a Ragusa Ibla per aspirare alla vittoria e avviare la propria carriera internazionale. Il concorso rappresenta, infatti, l’opportunità di iniziare una tournée che toccherà i teatri più importanti delle città dell’America e dell’Asia.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Ibla con la direzione artistica del maestro Salvatore Moltisanti, si concluderà questo mercoledì 28 giugno a Ragusa Ibla, toccando le location di quest’anno: il Teatro Donnafugata, l’auditorium San Vincenzo Ferreri e il suggestivo cortile di Palazzo Bruno.

La serata di gala a Villa Criscione

Ieri sera, invece, a Villa Criscione, si è svolta la tradizionale serata di beneficenza dedicata all’associazione Pro Madagascar. Numerosi talenti da tutto il mondo si sono esibiti al pianoforte, alla chitarra, all’oboe, alla marimba e nel canto, grazie all’intervento di soprani e tenori, per raccogliere fondi a favore della Missione dei Carmelitani in Madagascar.

Il concorso ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, il supporto del Libero Consorzio Comunale, della Bapr e di altri sponsor e organismi. La serata di gala di beneficenza è stata un’occasione importante per dimostrare il continuo impegno della Fondazione Ibla nel sostenere importanti iniziative sociali.

La soddisfazione degli organizzatori

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, che rappresenta ormai una tradizione per la città. Il maestro Salvatore Moltisanti ha ribadito gli obiettivi dell’evento, ovvero quelli di riunire le persone attraverso la musica e di coccolare l’anima con la bellezza dei luoghi.

La principessa Dewi Sukarno, ex first lady d’Indonesia e amica del concorso internazionale, era presente in prima fila. Il concorso “Ibla Grand Prize” ha dimostrato ancora una volta di essere un’opportunità unica per respirare l’aria della cultura e della musica classica. Per maggiori informazioni si può visitare il sito web della manifestazione: www.ibla.org