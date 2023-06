Torna Ibla Grand Prize e ci sarà anche Lady Dewi Sukarno

Il concorso internazionale di musica e canto Ibla Grand Prize torna quest’anno a Ragusa Ibla per la sua 32esima edizione, con una novità davvero interessante: un campus di musica da camera per ragazzi. L’evento, organizzato dalla Ibla Foundation con la direzione artistica di Salvatore Moltisanti e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa, si terrà dal 24 al 28 giugno nella bellissima cornice del Teatro Donnafugata.

Il concorso prevede la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, che avranno la possibilità di esibirsi nei più importanti teatri in Europa, Asia e America in caso di vittoria. I concerti si terranno ogni giorno dalle 11 alle 13 e dalle 20 alle 23, ad eccezione del giorno d’apertura, quando si inizierà alle 20. Saranno previsti anche concerti serali alla Chiesa San Vincenzo Ferreri e a Palazzo Ottaviano-Bruno. Nella chiesa di Santa Teresa, dalle 12 alle 22, tutti i giorni si terranno le prove dei concorrenti.

L’evento culminerà il 26 giugno con un concerto di beneficenza a Villa Criscione, per la raccolta fondi a favore della Missione dei Carmelitani in Madagascar. Gli artisti in gara sono selezionati dopo un’attenta valutazione del loro curriculum e delle loro esibizioni, valutati da una giuria di esperti del settore. Durante il concorso, i concorrenti si esibiranno in diverse categorie per cercare di conquistare il via libera da parte della giuria e la possibilità di esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo.

La competizione rappresenta un’occasione importante per i giovani musicisti di entrare in contatto con importanti figure del mondo della musica classica, come direttori d’orchestra, produttori e impresari. Inoltre, l’edizione di quest’anno presenta una novità molto interessante: un campus di musica da camera per archi dedicato ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Suoni Mediterranei in collaborazione con il Conservatorio della Svizzera Italiana e si terrà presso la Dimora di Spartivento dal 24 giugno al 1° luglio, diretta da Nara De Gasperi, docente di violino e musica da camera presso lo stesso Conservatorio.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, definendolo una tradizione per la città e un’opportunità unica per respirare l’aria della cultura e della musica classica. L’evento è di grande rilevanza a livello internazionale e rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani che vogliono avvicinarsi al mondo della musica classica.

In conclusione, l’Ibla Grand Prize rappresenta un evento di grande importanza per la città di Ragusa e per la cultura musicale in generale. La sua 32esima edizione presenta una novità interessante, il campus di musica da camera per ragazzi, che testimonia l’attenzione dell’organizzazione verso la formazione dei giovani talenti. L’evento è una grande opportunità per i giovani musicisti di tutto il mondo di farsi conoscere e di mettersi alla prova di fronte a una giuria di esperti del settore, con la speranza di poter esibirsi nei teatri più prestigiosi del mondo.