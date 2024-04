Spazi ai giovani: la festa a Ragusa il 20 e 21 aprile

Il 20 e il 21 aprile la grande festa del progetto Spazi ai giovani.

Spazi ai giovani è stato un viaggio durato un anno! E ora si lavora per dare il giusto protagonismo sul serio nell’ambito del progetto Tessere Cultura. Ecco cosa spiegano gli organizzatori: “Abbiamo iniziato con le esplorazioni urbane nel centro storico di Ragusa superiore e proseguito con laboratori artistici, eventi culturali e una serie podcast. Grazie a questo percorso abbiamo coinvolto i giovani e la comunità che vive il centro e attivato processi di partecipazione e produzione culturale negli spazi pubblici.

Adesso Spazi ai giovani diventa un evento aperto alla città. Il 20 e 21 aprile il Centro commerciale culturale Mimì Arezzo e le strade intorno saranno spazi culturali vivi grazie ad interventi di arte urbana, giochi, esplorazioni e proiezioni.

Apriremo la rassegna con una passeggiata per scoprire le installazioni artistiche realizzate dai partecipanti sui muri intorno a via Matteotti, porteremo in strada i giochi da tavolo, dentro il CCC inaugureremo la mostra Spazi ai giovani che racconta tutte le attività e per la prima volta proietteremo il documentario Ragusae. Voci e storie dal centro, che raccoglie le storie, le prospettive e i punti di vista degli abitanti e della comunità che vive il centro storico.

Vi condurremo tra le Storie al centro con un’esplorazione urbana, porteremo Libri al Centro, il nostro club con i libri, alla Rotonda Maria Occhipinti, raccoglieremo proposte e riflessioni sul centro in uno speakers’ corner e concluderemo le giornate con la musica di Sunny & Small Combo live e con la selezione di vinili di Fabrizio Rizzone.

Tutte le iniziative in programma sono state ideate e realizzate dai giovani partecipanti al progetto in collaborazione con l’associazione L’Argent APS, Collettivo Ocra, associazione Generazione Zero e con il supporto del Comune di Ragusa.

INFO E PROGRAMMA

