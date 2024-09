Ibla Buskers: quattro consiglieri di maggioranza chiedono al sindaco di revocare il contributo

Il Festival Ibla Buskers, noto evento culturale che da oltre vent’anni si svolgeva nel cuore barocco di Ragusa Ibla, subirà significativi cambiamenti nella sua edizione più recente. La serata inaugurale, tradizionalmente ospitata nelle piazze di Ragusa Ibla, si terrà invece nella città di Acate. Questo spostamento ha sollevato critiche tra i consiglieri comunali di maggioranza di Ragusa (Sortino, Mezzasalma, Buscemi e Galifi), i quali hanno espresso il loro dissenso rispetto alla decisione dell’associazione organizzatrice, Edrisi.

La richiesta di revocare il contributo

I consiglieri, pur riconoscendo l’importanza storica del festival per la città di Ragusa, hanno chiesto al sindaco Peppe Cassì di revocare il contributo comunale destinato all’evento, sostenendo che il cambiamento di location non rispetta la missione e i principi che legano l’iniziativa al territorio di Ragusa Ibla. L’amministrazione comunale aveva richiesto che almeno alcuni spettacoli fossero mantenuti nel centro storico di Ibla, ma tali richieste non sono state accolte dagli organizzatori. Di conseguenza, i consiglieri ritengono inappropriato che il Comune continui a sostenere finanziariamente l’iniziativa, soprattutto in presenza di fondi pubblici extracomunali.

