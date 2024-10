Ibla Buskers 2024: un’anteprima spettacolare ad Acate e il gran ritorno a Ragusa Superiore

Il Castello dei Principi di Biscari ad Acate ha ospitato l’anteprima della 29ª edizione del festival Ibla Buskers, creando un’atmosfera magica tra il fascino del monumento storico e il calore del pubblico. L’evento, sostenuto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Acate, ha portato la gioia e l’inclusività del festival in questa cittadina, dimostrando la sua capacità di unire diversi luoghi della provincia iblea.

La serata è iniziata con la Compagnia Begheré, che ha incantato i presenti con spettacolari esibizioni di giocoleria. Successivamente, i Giullari del Diavolo, una storica compagnia italo-brasiliana, hanno sorprendentemente eseguito performance infuocate, mentre la chiusura è stata affidata a Chris Obehi & Afro Band, che hanno fatto ballare il pubblico con le loro sonorità afrobeat.

Questa anteprima segna l’inizio di un festival che si sposterà a Ragusa Superiore da domani, 4 ottobre, fino a domenica 6 ottobre. Durante queste giornate, le strade di Ragusa Superiore, come via Matteotti e via Roma, diventeranno il palcoscenico di acrobati, giocolieri e musicisti, riportando vitalità in un quartiere che merita nuova attenzione.

Gli organizzatori del festival, l’associazione Edrisi, hanno sottolineato che questa scelta di spostare l’evento rappresenta un’importante opportunità di riqualificazione delle aree urbane spesso trascurate. Il festival Ibla Buskers, noto per la sua capacità di unire arte, cultura e socialità, si conferma un punto di riferimento per la comunità iblea e un evento imperdibile per chi ama scoprire la bellezza dell’arte di strada.

Durante il festival, il centro storico di Ragusa Superiore sarà chiuso al traffico nelle aree circostanti, ma l’accesso ai parcheggi sotterranei sarà facilitato per garantire un’esperienza senza stress. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma dettagliato, è possibile visitare il sito ufficiale del festival www.iblabuskers.it e seguire i canali social dedicati.

