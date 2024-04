Ibla: ai domiciliari per aggressione, non rispetta le prescrizioni e finisce in carcere

Finisce in carcere un 29ennne, pregiudicato, di Ibla che aveva ricevuto un aggravamento della pena degli arresti domiciliari precedentemente inflitti dal tribunale di Ragusa. La misura è stata eseguita dai carabinieri.

I DOMICILIARI

Il giovane, coinvolto insieme al fratello 38enne in un’aggressione avvenuta circa 5 mesi fa nel territorio di Ibla, era già ai domiciliari quando ha violato le restrizioni ed è stato denunciato dalla polizia perché non era stato trovato nella sua residenza. I carabinieri lo hanno accompagnato in carcere a Ragusa.

