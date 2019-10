I vini Principi di Butera al Merano Wine Festival - Ragusa Oggi

I vini Principi di Butera al Merano Wine Festival

Principi di Butera, tenuta vitivinicola situata nel cuore della Sicilia in un’oasi felice per bellezza, intensità e pace, partecipa alla 28a edizione del Merano Wine Festival, il grande appuntamento dedicato alle eccellenze enologiche e dell’alta gastronomia, in programma dal 9 all’11 Novembre 2019 a Merano.

L’evento sarà un’occasione per degustare le due novità della Tenuta: il primo Metodo

Classico Pas Dosé da uve Nero d’Avola, un Cru, Blanc de noirs prezioso e di grande

finezza e Amìra 2017, un rosso gentile e raffinato che racchiude l’essenza più pura del

Nero d’Avola di Butera.

Entrambi i vini hanno ricevuto il riconoscimento Red nei “The Wine Hunter

Awards 2019”.

DETTAGLIO DEI VINI IN DEGUSTAZIONE

NERO D’AVOLA PAS DOSÉ

Nero d’Avola Sicilia DOC

Il primo Metodo Classico Pas Dosé da uve Nero d’Avola, una versione inedita del vitigno più nobile dell’Isola e

Principi di Butera. Una bollicina, di grande finezza, che racconta l’anima aristocratica e la vocazione all’eccellenza

di una Sicilia di intensa e austera bellezza. Il nuovo Metodo Classico di Principi di Butera è l’unico blanc de noirs Pas

Dosé 100% Nero d’Avola affinato per 24 mesi sui lieviti. Le uve provengono da un unico vigneto di 3 ettari

antistante l’antico baglio, ad un’altitudine di 350 m s.l.m, uno dei più alti della tenuta, ricco di rocce

calcaree e minerali.

AMÌRA 2017

Sicilia Doc

Un Nero d’Avola in purezza proveniente da vigneti calcareo-argillosi (trubi) ad un’altitudine media di 330 metri

s.l.m. Un vino dal colore rosso rubino piuttosto scuro, brillante e un profumo dai sentori intensi di fiori di

mandorlo, di viola e cenni di mirto, seguiti da una delicata speziatura e piacevoli note balsamiche. Il suo sapore:

asciutto, fine, di bella struttura e di buona persistenza. Al palato trovano perfetta corrispondenza le stesse gradevoli

note floreali e balsamiche percepite al naso.