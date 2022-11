I Sonnambuli dedicano una serata alla vita con Luigi Rabito ospite speciale. Ecco i dettagli

I Sonnambuli è il club letterario notturno andante fondato da un giornalista, Fabio Manenti, e da uno sceneggiatore, Michele Arezzo. I loro incontri sono notti randagie: raccontano la letteratura, la cronaca, i miti, l’arte e la storia, la poesia e la musica ogni volta in un luogo diverso, inatteso.

Chi viene a far parte de i Sonnambuli non è semplice spettatore ma vive un’esperienza di teatro di narrazione e indaga emotivamente, racconto dopo racconto, le contrastanti sfaccettature del tema al centro dell’incontro, come un fuoco. Da sempre le storie abitano le notti e le riscaldano: sono la più antica via di fuga, la più dirompente ispirazione.

Sabato 12 novembre, ore 21.30

Teatro Don Bosco

LA VITA È BELLA QUANTO BASTA

Ospite Luigi Rabito