I saldi in provincia di Ragusa non hanno aiutato le imprese del settore moda: il 68% dichiara una perdita di fatturato

I saldi non hanno aiutato a sanare le perdite nel settore moda e la situazione in provincia di Ragusa riflette il quadro nazionale. In generale si sono registrate difficoltà e contrazione delle vendite, con una partenza a rilento nel mese di gennaio seguita da segnali di ripresa ma comunque non sufficienti a colmare le perdite subite.

Secondo i dati emersi dal monitoraggio di FederModa-Confcommercio, il 68% delle imprese associate ha rilevato una perdita di fatturato, mentre il restante 32% ha dichiarato una crescita (15%) o una stabilità delle vendite (17%). Questi risultati indicano una situazione difficile per gli operatori commerciali, nonostante sconti attrattivi e parziali segnali di recupero nella seconda metà del mese.

Il presidente provinciale Federmoda Ragusa, Daniele Russino, sottolinea che il parziale recupero non è sufficiente a ripristinare la fiducia tra gli operatori commerciali, e che la redditività del settore si è ulteriormente assottigliata, mettendo in difficoltà l’intero comparto.

LA PERDITA DI NEGOZI NEI CENTRI STORICI

La perdita di negozi di moda nei centri storici, evidenziata anche dall’indagine dell’Ufficio studi nazionale sulle città e demografia d’impresa, rappresenta un ulteriore problema per la provincia di Ragusa e per la vivibilità delle città. Come è emerso dall’indagine, negli ultimi 10 anni la moda ha perso il 25,5% dei negozi nei centri, vie e piazze.

© Riproduzione riservata