I Pirati della Marza in azione: costa ripulita e Fratino tutelato

Non solo pulizia straordinaria ma anche informazione, veicolo importante per educare e per ottenere e mantenere puliti i territori. A Marina Marza l’evento dell’associazione “I pirati della Marza” che, con i loro interventi, stanno scrivendo una delle pagine più importanti per la tutela del territorio. Tutti in spiaggia per pulirla e farla trovare pronta all’arrivo del “Fratino”, uccello in via di estinzione che ama sostare nelle zone costiere, fra mare, spiaggia e dune. E’ questo il periodo in cui si registra il passaggio e la nidificazione dell’uccello ed essendo una specie a rischio è necessario proteggerlo. Una una missione ambientale per salvare la costa ed il…”Fratino”.

Dopo ore di lavoro i volontari del sodalizio ispicese “I Pirati della Marza” hanno lasciato i luoghi più puliti di come li hanno trovati.

Ed a lavoro concluso si spendono anche con dei suggerimenti di tutela ambientale. “Per rendere le cose un po’ più semplici in futuro, abbiamo alcune richieste – scrivono nel loro profilo fb i volontari – a tutti gli appassionati dei gratta-e-vinci diciamo: se gettate i vostri biglietti gratta-e-vinci nell’ambiente dopo non aver vinto nulla, per favore lasciateli interi. È semplicemente fastidioso raccogliere i frammenti. Se proprio dovete usare una salvietta umidificata: siate consapevoli che non si decompone se la gettate via. Rimane lì perché è fatta di fibre sintetiche. Ai fumatori diciamo: i pacchetti di sigarette vuoti per favore non vanno gettati nell’ambiente. La soluzione migliore per tutte queste cose sarebbe naturalmente quella di gettarle in un cestino o smaltirle a casa. Provate a farlo, non costa nulla, mentre alla natura sì. Ne saremmo felici, perché così la prossima volta ne troveremo meno”. A fine giornata grande soddisfazione per la pulizia straordinaria della spiaggia che si presenta oggi più accogliente, sia per i volatili che transitano per questa vasta area costiera che per le persone che vi amano passeggiare.

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