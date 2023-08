I Nas di Ragusa chiudono casa di riposo per anziani. Era abusiva e somministrava alimenti scaduti

Durante il periodo estivo, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) intensificano i controlli sulle strutture ricettive che accolgono persone anziane, al fine di garantire la loro sicurezza e il rispetto delle norme. In questo contesto, una recente verifica condotta nel comune di Priolo Gargallo (SR) ha portato alla scoperta di una casa di riposo abusiva, che è stata immediatamente chiusa su ordine del Comune.

L’operazione è stata svolta nel quadro dei controlli disposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nelle “Strutture socio-assistenziali”. Durante l’ispezione, i Carabinieri del NAS di Ragusa hanno accertato che la struttura non possedeva alcun titolo autorizzativo. Di conseguenza, il Sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura con lo sgombero immediato degli ospiti, che verranno sistemati presso le rispettive famiglie o altre strutture autorizzate.

La chiusura della casa di riposo abusiva è stata necessaria perché la struttura non solo mancava di tutte le necessarie autorizzazioni, ma non rispettava neanche i requisiti organizzativi e funzionali previsti dagli standard normativi. Inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, che mettevano a rischio la salute e il benessere degli anziani ospiti. Durante l’ispezione, il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), chiamato in supporto dai militari, ha provveduto alla chiusura della cucina della struttura per mancanza delle necessarie autorizzazioni e per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate.

Nel corso dell’operazione di chiusura, i Carabinieri del NAS hanno anche effettuato un sequestro di 103 chilogrammi di alimenti vari, tra cui pasta, omogenizzati, farina e carne in scatola, destinati alla somministrazione agli anziani. Tali alimenti presentavano il termine minimo di conservazione oltrepassato, rappresentando un pericolo per la salute degli ospiti.

Il titolare della struttura è stato sanzionato con un importo complessivo di 7.032 euro per le violazioni commesse.