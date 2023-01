I funerali di Maria Carmela Di Bennardo, la maestra di Acate morta in un tragico incidente

Si sono svolti ieri, venerdì 13 gennaio, i funerali di Maria Carmela Di Bennardo, la maestra di Acate vittima di un tragico incidente che si è verificato sulla Statale 117 bis all’altezza dell’incrocio per Piazza Armerina.

L’auto su cui viaggiava la donna, una Peugeot 3008, su cui viaggiavano anche altre tre persone di Acate, per cause ancora in fase di accertamento a avuto un impatto con un autocarro carico di rottami ferrosi. Sono rimasti feriti anche gli altri passeggeri dell’auto che attualmente sono ancora ricoverati in ospedali.

Tanta commozione, ieri, in chiesa, durante le esequie.

A presiedere il rito funebre in una Chiesa Madre il vescovo di Ragusa Monsignor Giuseppe La Placa. Alla cerimonia non sono mancati tanti altri sacerdoti che hanno condiviso con lei i percorsi pastorali all’insegna dell’entusiasmo.

Mari Carmela Di Bennardo era un’educatrice del “Gruppo Giovanissimi” e di Azione Cattolica” e responsabile del “Gruppo Liturgico”.

Maria Carmela Di Bennardo, 45 anni, si è distinta per un impegno infaticabile a favore dei più piccoli: catechista, animatrice del Grest, corista, insegnava da qualche tempo all’Istituto Comprensivo “Capitano Puglisi” ed era felice per l’imminente passaggio di ruolo.