I fondi della Finanziaria regionale per la provincia di Ragusa tra conferenze stampa, assenze eccellenti e sovraesposizioni. Ecco i dettagli delle somme per Libero Consorzio e Comuni

Tanti fondi regionali per la provincia di Ragusa. A darne l’annuncio, in questi giorni di fine anno, dopo l’approvazione della Finanziaria regionale, sono stati alcuni parlamentari regionali sia di maggioranza che d’opposizione, pronti ad illustrare i positivi risultati portati a casa. Ieri mattina la conferma di finanziamenti utili all’area iblea è arrivata dalla nota diffusa dall’ex Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio Comunale, con cui il direttore generale Nitto Rosso, probabilmente facendosi portavoce anche del compiacimento del commissario Patrizia Valenti, ha più o meno ringraziato tutti i parlamentari regionali per l’apporto che ciascuno ha, o avrebbe, fornito in fase di indicazione dei fondi per l’area iblea.

Fondi per l’ex Provincia

In particolare il direttore Rosso, alle prese con la ripartenza delle attività istituzionali dell’ente, comunica di aver trovato in bilancio il contributo dell’Assemblea regionale Siciliana: ”Desidero porgere un particolare ringraziamento alla deputazione regionale, composta dai nostri quattro rappresentanti, Abbate, Assenza, Campo e Dipasquale, per quanto hanno fatto per la Provincia di Ragusa”.

Le conferenze stampa

Ma a quanto pare i ringraziamenti non bastano e la Provincia ha messo a disposizione le proprie sale per i parlamentari che volessero meglio raccontare nel dettaglio il proprio impegno in favore della collettività. E così in una seconda nota il Libero Consorzio Comunale annuncia che “i deputati regionali hanno il piacere di illustrare quali sono le diverse iniziative inserite nella manovra finanziaria regionale che vedranno protagonista il Libero Consorzio Comunale di Ragusa come ente attuatore. Il primo a farsi avanti è l’onorevole Ignazio Abbate che domani mattina (questo venerdì mattina) illustrerà il contenuto dei numerosi emendamenti da lui presentati. Iniziative che hanno portato ingenti risorse al bilancio dell’ente provinciale”. Una fuga in avanti che probabilmente avrà irritato qualcuno, tanto che poco dopo arriva un terzo comunicato stampa con cui si annuncia, sempre per domani, una seconda conferenza stampa, che seguirà quella di Abbate, ma stavolta sarà dell’on. Nello Dipasquale probabilmente pronto a contestare il Governo regionale piuttosto che ad esserne idolatra.

“Ecco perché siamo grati”

Ma perché il Libero Consorzio è grato ai parlamentari? L’aveva spiegato già nella prima nota lo stesso direttore Rosso,

ovvero per fondi per le manutenzioni straordinarie su beni di terzi, per la riqualificazione dell’area del Ponte di Cammarana e dunque del museo di Kamarina, per le attività culturali del Libero consorzio ed i prodotti cinematografici, per la creazione di un centro di co-housing a favore di soggetti disabili e per altre azioni strategiche.

Ed allora se già sappiamo l’impegno dei parlamentari per l’area iblea, e lo sappiamo sia dalle note che i singoli deputati hanno diffuso che dai loro post social che dal comunicato stampa, decisamente esaustivo, della Provincia, cosa avranno da dirci in più nelle due conferenze stampa? Sempre che anche l’on. Campo e l’on. Assenza non vogliano fare pure le loro conferenze stampa vista la disponibilità di visibilità che la Provincia ha offerto a tutti.

Fondi per Comiso, tra i più cospicui in Sicilia

Tra l’altro l’on. Assenza sembra aver ottenuto un risultato ben sicuro: aver dirottato il maggior numero di contributi regionali verso il Comune di Comiso che sarebbe in primo in Sicilia per entità dei contributi ottenuti, come spiega oggi un articolo di Mario Barresi e Luisa Santangelo su La Sicilia: “Al territorio comisano vanno, oltre ai tre milioni di euro l’anno fino al 2027 per l’aeroporto, 2,4 milioni di euro: 1,6 milioni per l’ammodernamento di via degli Aragonesi, 200mila euro per l’illuminazione pubblica delle contrade, 170 mila per la manutenzione di caditoie e marciapiedi, 130mila per l’acquisto della cartiera Diana, senza contare i sempreverdi 50mila per interventi di promozione turistica e culturale”.

I fondi per il Comune di Modica e l’assenza del sindaco Monisteri alla conferenza stampa con l’on. Ignazio Abbate

In questa volontà di comunicare i risultati portati a casa, dall’altra parte della provincia, l’on. Ignazio Abbate ha iniziato stamani una sorta di tour tra i Comuni. Stamani conferenza stampa congiunta al Comune di Modica per illustrare i risultati ottenuti per la città della Contea, per un totale di 3, 5 milioni di euro. Una bella notizia da condividere appunto con l’Amministrazione comunale, ma, grande assente, proprio il sindaco Maria Monisteri, che aveva annunciato la conferenza stampa ma che si sarebbe ritrovata a letto con la febbre, dicono le fonti ufficiali. Ed infatti a rappresentare il Comune, al Comune, c’era il vicesindaco Giorgio Belluardo, gli assessori Antoci e Cannizzaro e alcuni consiglieri comunali di maggioranza. A cosa serviranno i fondi? Passandosi, anzi rimbalzandosi, la parola Belluardo-Abbate, è stato spiegato che circa 𝟒𝟐𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐚 per abbattimento costi trasporto scolastico, 𝟐𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per abbattimento costi servizio mensa scolastica, 𝟐𝟐𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐚 acquisto pulmini da destinare agli istituti comprensivi della città, 𝟒𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 euro per acquisto Casa Quasimodo, 𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per eventi e marketing turistico, 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per interventi in favore dei riconoscimenti Bandiere Blu, Lilla e Plastic Free, 𝟒𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐚 per il servizio di Salvamento a mare, 𝟑𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per contrasto del fenomeno del randagismo, 𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per acquisto abbonamenti ai trasporti pubblici per gli under 20, 𝟑𝟑𝟕 𝐦𝐢𝐥𝐚 per la manutenzione stradale, 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per attività di contrasto alla povertà dei servizi sociali, 𝟐𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐚 per ciascuna delle chiese di S.Pietro, S.Giorgio, S.Maria, Madonna delle Grazie, Sacro Cuore e S.Giovanni per le feste patronali, 𝟐𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 euro per emergenza migranti, 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per copertura spese Giudice di Pace, 𝟏𝟏𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 per manutenzione centro storico e siti Unesco. Fondi anche il Teatro Garibaldi con 260.000 euro che serviranno a rinnovarne gli arredi e 100.000 euro per le nuove stagioni di prosa e musica. In attesa della conferenza stampa di domani mattina alla Provincia, Abbate ha tenuto un’altra conferenza (non stampa ma con i simpatizzanti di partito) oggi pomeriggio a Palazzo Busacca a Scicli per parlare dei fondi destinati alla città cremisi.

A Modica maggioranza spaccata?

Ma a Modica l’assenza del sindaco Monisteri non è passata inosservata all’opposizione. Vito D’Antona di Sinistra Italiana, parla di evidenti spaccature della maggioranza. Insomma D’Antona più che febbre quella del sindaco Monisteri, e di parte dei consiglieri comunali, sarebbe.. un mal di pancia. Queste le sue dichiarazioni: “Durante l’ultima riunione del Consiglio Comunale, la maggioranza che sostiene il Sindaco Monisteri ha mostrato segnali di divisione, con otto consiglieri che hanno votato con l’opposizione su una mozione proposta da altri membri della maggioranza. Questo episodio segue l’assenza di molti consiglieri e il voto contrario di uno di loro sui bilanci del 2021 e 2022. Nonostante le richieste di chiarimenti sulla grave crisi finanziaria, non sono state prese decisioni concrete, con il rischio di penalizzare ulteriormente la città. La conferenza stampa odierna, senza il Sindaco, conferma la spaccatura nella maggioranza”.

Altri fondi per l’area iblea, il racconto dell’on. Campo

A proposito di Finanziaria regionale, era stata nei giorni scorsi l’on. Stefania Campo a dire la sua. A seguire una sintesi del suo pensiero per sottolineare “i risultati ottenuti nonostante le criticità del governo Schifani”. Pur riconoscendo il contributo costruttivo delle opposizioni, la Campo critica il modus operandi del governo, accusato di bypassare le commissioni competenti e presentare interventi last-minute con un maxi emendamento che ha reso difficile un approfondito esame delle proposte. In particolare, la Campo denuncia l’eliminazione delle premialità per i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata e l’assenza di interventi specifici per il Museo Archeologico di Ragusa, nonostante le denunce su sicurezza e promozione turistica. Inoltre, il governo ha proposto la transizione dei lavoratori ASU in una società partecipata, un’operazione rischiosa, mentre la deputata sollecita un’assunzione diretta in assessorato. Nonostante queste difficoltà, la Campo esprime soddisfazione per i 50mila euro aggiuntivi al fondo Corfilac, che garantiranno l’adeguamento degli stipendi dei dipendenti. Tra gli altri risultati ottenuti, spiccano i 500mila euro destinati al Libero consorzio di Ragusa per promuovere il territorio e il turismo, e altri fondi per iniziative culturali, come il rifacimento della facciata di palazzo Ina a Ragusa e il sostegno alle Settimane Sante. Inoltre, sono stati stanziati 3 milioni di euro per l’Aeroporto di Comiso, ma la Campo promette di continuare a pressare per ottenere maggiori risorse per l’infrastruttura.

