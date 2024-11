I commercialisti di Ragusa acquistano la sede e la intitolano alla memoria di Giovanni Di Blasi

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Ragusa ha recentemente approvato l’acquisto dell’immobile di via Nino Martoglio n. 5, un passo significativo per l’ente, che da anni occupava la sede in locazione. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla gestione finanziaria prudente e all’avanzato di bilancio accumulato nel tempo, merito dei diversi consiglieri che si sono avvicendati dal 2008, in particolare sotto la presidenza di Daniele Manenti (2008-2016).

Chi era Giovanni Di Blasi

Maurizio Attinelli, attuale presidente dell’Odcec di Ragusa, ha annunciato che l’acquisto sarà celebrato con l’intitolazione della sala conferenze alla memoria del dott. Giovanni Di Blasi (1938-2012). Di Blasi è stato una figura di spicco nella comunità dei commercialisti di Ragusa, noto per il suo contributo alla consulenza aziendale e per la sua dedizione alla promozione dell’eccellenza professionale. Egli ha ricoperto ruoli di dirigenza nella categoria per molti anni, sia prima che dopo l’unificazione degli Ordini, e fu uno dei principali sostenitori dell’acquisto di una sede stabile per l’Odcec di Ragusa.

La cerimonia di intitolazione avrà luogo sabato 16 novembre alle 12 presso la sede dell’Ordine. Saranno presenti la signora Lina Di Blasi, il presidente nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio e il past president Daniele Manenti, che scopriranno la targa in memoria di Giovanni Di Blasi, rendendo omaggio a una figura che ha dato lustro alla professione e alla comunità locale.

