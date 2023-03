I 100 anni di nonna Giovanna Bracchitta. Tanti auguri!

Ha compiuto 100 anni nonna Giovanna Bracchitta, per tutti “Vannina”. Un traguardo invidiabile, importantissimo, che ha festeggiato insieme alla sua famiglia e al sindaco della città, Giuseppe Cassì. Come da tradizione, il primo cittadino ha fatto personalmente gli auguri alla signora Giovanna portandole anche una targa ricordo, così come avviene per tutti i centenari della città.

CHI E’ GIOVANNA BRACCHITTA

Giovanna Bracchitta si è sposata nel 1945 e ha avuto una figlia. Per quasi 70 anni ha vissuto con il marito che purtroppo è venuto a mancare nel 2014. A prepararle una bellissima festa c’era la figlia, con le due nipoti e le rispettive famiglie e i tre pronipoti. Una vita semplice, all’insegna della dolcezza e dell’amore per la famiglia.

A lei, i più sinceri auguri da parte della redazione di RagusaOggi.