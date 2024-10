Hanno rubato davvero alla Festa ra scaccia. Nella notte tra sabato e domenica

Non volevamo di certo essere uccelli del malaugurio quando, ieri, abbiamo forzatamente titolato un nostro articolo in questo modo “Festa a Ragusa: hanno “rubato” le scacce”, spiegando all’interno che le scacce ragusane, sono letteralmente andate a ruba visto che c’è stato un boom di presenze, tra l’altro bissato anche ieri nella seconda e ultima giornata.

Ma parlando con gli operatori presenti ci hanno purtroppo comunicato che nella notte tra sabato e domenica qualche balordo, dimenticandosi di essere in piena via Roma con tanto di telecamere di videosorveglianza, ha ben pensato di “scassinare” un paio di casette che accoglievano i panifici. L’obiettivo (mancato)? L’incasso della serata di sabato che tra l’altro solo uno sprovveduto avrebbe potuto lasciare all’interno della casetta.

Dopo il tentativo andato dunque a vuoto, avendo frugato tra la cassettina dove erano stato temporaneamente messi i soldi di quello stand, hanno pensato, invano, di spostare un frigorifero probabilmente per cercare di rubarlo. Anche in questo caso, per fortuna, un altro errore visto che il frigo non passava dalla porta della casetta.

Alla fine chi ha pensato di compiere questo tentativo di furto ha desistito. Restano due casette in parte danneggiate e il gesto balordo in pieno centri storico, a pochi passi dal presidio permanente che di notte è attivo in piazza San Giovanni ma che non è servito dunque a far desistere chi delinque. Intanto acquisite le immagini della videosorveglianza, gli organismi preposti cercheranno di individuare i colpevoli.

