Festa a Ragusa: hanno “rubato” le scacce

Hanno “rubato” le scacce in via Roma a Ragusa. O per meglio dire, sono letteralmente andate a ruba nella prima giornata della “festa ra scaccia rausana co’ pummaroru e cosacavaddu”, l’evento promosso dall’Amministrazione comunale di Ragusa, attraverso il finanziamento della Regione con il bando “Sicilia che piace” e che ieri sera, per il primo momento (si replica questo tardo pomeriggio e sera sempre in via Roma) ha visto un boom di presenze. Forse un boom inaspettato, talmente tanto che i dieci panifici che “esponevano” le proprie scacce di più gusti sono rimasti scoperti dopo un po’ di tempo. Eppure di scacce ne avevano tante, ben 5000 e tutte buonissime, visto l’alto gradimento. Insomma la festa è ben riuscita e si prosegue oggi.

Sui social tanti commenti, qualche lamentela perché appunto le scasse sono andate a ruba, ma è naturale che, essendo un prodotto da forno, non potevano essere facilmente rimpiazzate. Per il resto è stato un buon evento, ben riuscito, e si va verso il successo anche per questa seconda giornata dopo che stamani si sono svolti i laboratori per bambini che hanno permesso di mettere le mani in pasta anche ai più piccoli. A curare l’organizzazione, per conto del Comune, è l’associazione SIcilia Event. Ieri sera il talk con anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, in particolare il sindaco Peppe Cassì e gli assessori Giorgio Massari (Sviluppo Economico) e Giovanni Gurrieri (Centri Storici). Sono intervenuti anche i rappresentanti di Slow Food mentre per show cooking tutti ad ascoltare storie e ricette delle food blogger Barbara Conti di Fantasia in Cucina su Giallo Zafferano e Luisa Marabita, vincitrice del programma “Ricette d’Italia”.

Per il centro storico una nuova boccata d’ossigeno, a qualche settimana di distanza dalla speciale edizione “Supra” di Ibla Buskers. Dovrebbero tenerne in conto maggiormente i commercianti che, sebbene informati dell’evento, in molti casi avevano o i negozi chiusi oppure, per quanto riguarda il settore ristorazione, avevano finito i panini o l’acqua da vendere. Se si deve scommettere sul futuro del centro storico, lo si deve fare in modo collettivo. Ed è facilmente immaginabile che se c’è la festa ra scaccia potrebbe esserci, come è stato, un enorme pubblico di fruitori. E se per i panifici che vendevano le scacce c’era il limite oggettivo della produzione, per i commercianti del centro storico c’era solo da fare scorte in più nei propri magazzini. foto di Gianni Giacchi da Facebook

© Riproduzione riservata