Ha fermato un uomo armato di coltello in preda a un raptus: encomio del sindaco di Modica per il vicecomandante della polizia locale Giorgio Ruta

Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha consegnato un encomio al Vicecomandante della Polizia Locale, Giorgio Ruta, per il suo coraggioso intervento durante un episodio potenzialmente tragico avvenuto il 16 agosto. In quell’occasione, Ruta e sua figlia Carlotta, allieva della Polizia di Stato, sono intervenuti per fermare un uomo armato di coltello che, in preda a un raptus di rabbia, minacciava delle persone nel centro della città. Grazie al loro tempestivo intervento, l’uomo è stato disarmato, evitando così una tragedia.

L’encomio del sindaco

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di riconoscere il senso del dovere e l’attaccamento alla comunità dimostrati da Ruta e dagli altri agenti della Polizia Locale, che non esitano a mettere a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza pubblica. Questo encomio non solo riconosce il valore dell’azione di Ruta, ma rappresenta anche un apprezzamento per l’impegno costante della Polizia Locale di Modica nel mantenere la tranquillità e la sicurezza della città.

Il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha espresso orgoglio per il riconoscimento conferito a Ruta, evidenziando come l’episodio dimostri il senso civico e la dedizione del personale della Polizia Locale, che vede il proprio lavoro non solo come un dovere professionale, ma come un impegno verso la comunità.

Giorgio Ruta, ricordando quei momenti di tensione, ha descritto come lui e sua figlia abbiano affrontato la situazione con determinazione, riuscendo a disarmare l’uomo e a evitare conseguenze più gravi. Ha espresso gratitudine per il riconoscimento del Sindaco, interpretandolo come un segno dell’attenzione e del rispetto verso il lavoro della Polizia Locale e il loro senso del dovere verso i cittadini di Modica.

© Riproduzione riservata