Gravi disservizi Ast, il sindaco di Acate: “Presentato esposto in procura”

Ancora disagi per la situazione dei trasporti scolastici ad Acate. Com’è noto, il trasporto scolastico della provincia, affidato all’AST, sta creando problemi un po’ in tutti i comuni, da Acate a Chiaramonte, da Modica a Pozzallo. Continui ritardi, cancellazione improvvise di corse e promesse non mantenute. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ha annunciato di aver presentto un esposto in procura per valutare eventuali responsabilità penali dell’azienda di trasporti.

Il problema sta influenzando negativamente il diritto allo studio di tutti gli studenti perchè sta compromettendo seriamente la loro frequenza a scuola e persino la partecipazione alle verifiche.

FIDONE: “LE ULTIME SETTIMANE SONO STATE UN INCUBO”

La presentazione di un esposto in procura è un passo serio, e il coinvolgimento delle autorità regionali e del presidente della Regione è importante per cercare di risolvere questa questione.

“La nostra pazienza era già al limite qualche settimana addietro. Adesso è definitivamente finita – dice Fidone – poiché le ultime settimane sono state da incubo per i nostri studenti diretti verso gli istituti di Vittoria, Comiso, Ragusa e Modica”. Fidone conclude: “Questo è discriminatorio nei confronti di una intera comunità, per non parlare dei ritardi che quotidianamente si accumulano, del parco mezzi obsoleto e inadatto e dei tanti disagi che fanno equivalere l’andare a scuola a una vera e propria odissea”.