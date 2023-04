Grave incidente a Ragusa: anziano investito da una Smart

E’ stato investito a Ragusa, all’angolo tra corso Italia e via Roma da una autovettura Smart che è salita sopra la banchina. Un signore di 87 anni si trova ricoverato al Giovanni Paolo II di Ragusa, in condizioni gravi ma stabili, non intubato ma in prognosi riservata per elevato rischio di complicanze. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.50.

L’INCIDENTE

Alla guida dell’autovettura una 35enne neo patentata che ha perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale di Ragusa ed ha investito l’anziano che è stato sbalzato contro la cancellata che delimita il vortile della Cattedrale di San Giovanni Battista. Anche la donna in forte stato di choc, è stata soccorsa. L’uomo è seriamente politraumatizzato e con diverse fratture.