Grave incidente a Ispica: scontro tra autocarro che trasportava GPL e un’auto. Ci sono feriti

Un grave incidente si è verificato a Ispica, coinvolgendo un autocarro che trasportava GPL e una vettura. Fortunatamente, l’autocarro è stato messo in sicurezza per prevenire ulteriori pericoli, data la natura del carico altamente infiammabile.

Ci sono feriti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente e stanno lavorando per liberare gli occupanti della vettura, rimasti intrappolati tra le lamiere del veicolo. Al momento, non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte, ma i soccorritori stanno operando con la massima urgenza per estrarli in sicurezza.

