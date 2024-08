Grave incendio doloso colpisce la Fortezza dell’Isola di Capo Passero

Un grave incendio doloso ha colpito la Fortezza dell’Isola di Capo Passero, in provincia di Siracusa, causando danni significativi alla struttura e alle attrezzature presenti. L’episodio, avvenuto il 17 agosto, è stato reso pubblico solo il giorno successivo. Gli autori del gesto, oltre ad appiccare il fuoco, hanno rubato un generatore di energia elettrica, aggravando ulteriormente la situazione.

Un grave danno per l’associazione che gestisce la struttura

Il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Rachele Rocca, ha espresso il suo sgomento per l’accaduto, sottolineando che l’incendio non rappresenta solo un danno all’associazione che gestisce la struttura, ma un colpo al cuore dell’intera comunità locale. Anche Barbara Fronterrè, consigliere comunale di Pachino, ha descritto l’evento come un attentato alla cultura, evidenziando la devastazione causata dal fuoco, che ha distrutto attrezzature sceniche e strumenti musicali storici, appartenenti alla famiglia Napoli, noti pupari coinvolti nello spettacolo “Colapesce-La Leggenda sull’Isola”.

Le autorità locali, in collaborazione con le forze dell’ordine, sono impegnate nelle indagini per identificare i responsabili di questo atto deplorevole, che ha suscitato profonda indignazione nella comunità e tra coloro che lavorano per la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano.

