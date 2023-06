Grano importato: scatta il blitz degli agricoltori di Coldiretti al Porto di Pozzallo. Ecco quando e come

Il grano è da sempre uno dei prodotti agricoli più importanti e diffusi in Italia. Tuttavia, gli agricoltori siciliani stanno vivendo un momento difficile a causa della congiuntura economica e delle speculazioni che hanno fatto crollare i prezzi del grano. La situazione è diventata insostenibile e i produttori hanno deciso di mobilitarsi per difendere i propri diritti.

Questo lunedì 12 giugno alle 9,30, centinaia di agricoltori provenienti da tutta la Sicilia si sono riuniti al porto di Pozzallo per protestare contro il prezzo del grano e contro l’arrivo di navi piene di grano straniero, tra cui canadese, dove si utilizza il glifosate in preraccolta come dissecante, secondo modalità vietate in Italia. Questa pratica rappresenta un oltraggio per i produttori siciliani che non riescono a vendere il proprio cereale al giusto prezzo.

La situazione dei produttori di grano in Sicilia è particolarmente difficile a causa di una serie di fattori, tra cui la pioggia che ha reso impossibile la trebbiatura e distrutto il fieno. Questi fattori hanno causato una riduzione della produzione di grano e, di conseguenza, una diminuzione del reddito degli agricoltori.

La mobilitazione organizzata dalla Coldiretti ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della coltivazione del grano in Sicilia e sulla necessità di tutelare i produttori locali. Gli agricoltori chiedono un prezzo equo per il loro prodotto, in modo da garantire una fonte di reddito adeguata e sostenibile.

La protesta degli agricoltori siciliani rappresenta un segnale importante per il futuro dell’agricoltura italiana. È necessario tutelare i produttori locali e garantire un prezzo equo per i loro prodotti, in modo da salvaguardare la produzione agricola italiana e l’occupazione nel settore. Inoltre, è importante promuovere pratiche agricole sostenibili che rispettino l’ambiente e la salute dei consumatori.

La mobilitazione degli agricoltori siciliani rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della coltura del grano in Italia e sulla necessità di tutelare i produttori locali. La lotta per un prezzo equo per i prodotti agricoli rappresenta un impegno fondamentale per garantire la sostenibilità economica e ambientale del settore agricolo italiano.