Grande prova di carattere della Volley Modica, al “PalaRizza” vittoria in rimonta su una tenace Gioia del Colle

Quella disputata al “PalaRizza” è stata una partita epica e ricca di emozioni, che ha regalato agli spettatori un grande spettacolo e ha visto l’Avimecc Modica prevalere sulla Joy Volley al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza. Con questa vittoria al tie break, i biancoazzurri chiudono il girone di andata del campionato di Serie A3 nel migliore dei modi, dimostrando cuore, carattere e un gioco corale di grande qualità.

La Cronaca della Partita

Primo Set: Modica parte con il freno tirato, complice l’assenza di pedine importanti come il capitano Stefano Chillemi e Andrea Raso. Gioia del Colle approfitta della situazione e si impone con un avvio travolgente (2/8), mantenendo un solido vantaggio per tutto il parziale, conclusosi 14/25 in favore dei pugliesi.

Secondo Set: la reazione del Modica non tarda ad arrivare. Il set è equilibrato e combattuto, con un Padura Diaz sugli scudi. Dopo una battaglia punto a punto, i padroni di casa chiudono il parziale 28/26 grazie a un muro decisivo dello stesso opposto italo-cubano.

Terzo Set: Gioia del Colle torna a imporsi con autorità, replicando l’andamento del primo parziale. Modica fatica in fase di ricezione e attacco, cedendo il set per 20/25.

Quarto Set: orgoglio e determinazione spingono Modica a una reazione veemente. Guidati da un incontenibile Padura Diaz, autore di una serie di battute micidiali, i biancoazzurri mettono in scena uno dei migliori parziali della stagione, dominando 25/11 e trascinando la partita al tie break.

Tie Break: l’ultimo set è una lotta all’ultimo respiro. Modica cambia campo in vantaggio (8/6), ma Gioia del Colle non molla e si porta avanti (9/10). Dopo un’alternanza di emozioni, i padroni di casa chiudono 19/17, sfruttando un’infrazione avversaria e conquistando una vittoria che vale due punti preziosi.

I Protagonisti

Willy Padura Diaz: autore di 36 punti, si conferma una bocca di fuoco determinante per Modica, soprattutto nel quarto set e nei momenti chiave del tie break.

Francesco Barretta: contribuisce alla rimonta e sottolinea il carattere della squadra, pronta a lottare anche nelle difficoltà.

Difesa e Coraggio di Squadra: importanti le prestazioni di Nastasi in seconda linea e del collettivo, che ha mostrato spirito di sacrificio e solidità mentale.

Dichiarazioni Post-Partita

Francesco Barretta: “Siamo stati bravi a reagire dopo un brutto inizio. Questa vittoria dimostra il carattere della squadra, ma c’è ancora molto su cui lavorare.”

Coach Enzo Distefano: “Partita durissima, ma i ragazzi hanno reagito alla grande. Il quarto set è stato dominato da un super Padura Diaz, e nel tie break abbiamo fatto la differenza con muri e battute decisive.”

© Riproduzione riservata