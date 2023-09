Grado di Maggiore per il Comandante della Compagnia di Modica Francesco Zangla

Un inizio di settembre con movimenti di ufficiali in seno al Comando provinciale Carabinieri di Ragusa. Da oggi è operativo nel suo ruolo di Comandante della Compagnia di Ragusa il Capitano Giovanni Ronchi mentre alla Compagnia di Modica, con l’incarico di comandante del Nucleo operativo radiomobile, è arrivato il Sottotenente Giuseppe D’Orsi. Dal 2 settembre scorso, invece, il comandante della Compagnia di Modica Francesco Zangla ha avuto un avanzamento di grado ricoprendo ora quello di Maggiore dell’Arma dei carabinieri.

Il Capitano Giovanni Ronchi

Laureato in giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha frequentato il 192° Corso presso l’Accademia Militare di Modena ed il successivo triennio di Applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine del quale è stato assegnato al 4° Battaglione “Veneto” quale Comandante di Plotone della Compagnia di Intervento Operativo. Successivamente, ha ricoperto per un anno l’incarico di addetto alla Sezione Addestramento di Tecniche di polizia del “Center of Excellence for Stability Police Units” di Vicenza, per poi essere trasferito al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania. Nel suo curriculum vanta anche un’esperienza all’estero nelle file del Multinational Specialized Unit dell’Arma nell’ambito della missione NATO in Kosovo. Da ultimo, ha retto per tre anni il comando della Compagnia di Alba, prima di giungere alla Compagnia di Ragusa, ove è subentrato al Maggiore Stefano Borghetto, trasferito nello scorso mese di luglio alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Il Sottotenente Giuseppe D’Orsi.

In possesso della laurea in giurisprudenza, di un Master universitario in Criminologia e di studi giuridici forensi, al termine della frequenza del 6° Corso Triennale per Marescialli a Firenze, ha ricoperto per un biennio l’incarico di Comandante di Squadra presso la Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri dedicandosi all’istruzione degli Allievi. Nel biennio 2021–2023 ha frequentato il 4° Corso applicativo biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, al termine del quale è stato assegnato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica, subentrando al Capitano Achille Curcio che è stato destinato ad assumere l’incarico di Comandante della Compagnia di Tonara in provincia di Nuoro in Sardegna.