Goletta Verde arriva in Sicilia

Goletta Verde continua a navigare verso sud e dal 18 al 20 luglio arriverà in Sicilia, a Messina, dove sarà ormeggiata presso la Marina Del Nettuno. Obiettivo fare il punto sullo stato di salute di mare e coste, ma al tempo stesso affrontare nello specifico diversi temi: dagli impatti della crisi climatica sulle aree costiere alla tutela del mare e della biodiversità, dai laboratori di educazione ambientale, agli appuntamenti dedicati al contrasto alle illegalità al no alle opere inutili come il Ponte sullo Stretto.

Di coste e crisi climatica si parlerà già da oggi, quando nell’attesa che Goletta Verde arrivi in Sicilia, Legambiente ha organizzato tre appuntamenti. Il primo è previsto questa sera, martedì 16 luglio a Sferracavallo alle ore 17.00 presso Centro Socio-Educativo “Club Garden” per parlare di tutela delle coste, domani, mercoledì 17 luglio a Catania, ore 11.00 presso il Centro Polifunzionale Torre Allegra RNO Oasi del Simeto, il report nazionale del “Rapporto Spiagge 2024”. In fine, sempre il 17, la sera, a San Vito Lo Capo dove si parlerà di rifiuti nell’incontro dal titolo “Le criticità della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia”.

Da mercoledì 18 luglio si entrerà, invece, nel vivo della tappa che si aprirà a Messina con la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde delle acque siciliane, in programma alle ore 11.00 presso sala ristorante Marina del Nettuno, Batteria Masotto, viale della Libertà a Messina. A seguire nel pomeriggio i laboratori didattici “Alla scoperta del mare” a bordo di Goletta verde, che si ripeteranno anche venerdì mattina 19 luglio.

Venerdì 19 luglio verrà, invece, inaugurata, presso lo Spazio Saraj a Messina, la mostra itinerante SMAF “Sicilia Messa a Fuoco”, realizzata nell’ambito del progetto GreenCommunityHub, finanziato dall’unione Europea – Next Generation EU, che racconta alcune delle storie delle persone che hanno vissuto e reagito ai gravi avvenimenti dell’estate 2023.

L’ultimo giorno di tappa, sabato 20 luglio, sarà invece dedicato tema del Ponte sullo stretto di Messina. A Messina ore 10:30, presso la Sala Consolo, Horcynus Orca, Torre Faro, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Salviamo la bellezza dello Stretto – Patrimonio dell’umanità”per rilanciare la candidatura dell’area dello Stretto di Messina a Patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco. In occasione sarà presentato il comitato promotore formato da amministratori, uomini e donne del mondo della cultura e dell’Università, liberi professionisti, associazioni culturali e ambientali, che costituiranno la base e il motore della proposta.

“Il ritorno di Goletta Verde in Sicilia rappresenta per noi un’importante opportunità per rilanciare, attraverso iniziative di approfondimento e flash mob, alcune delle vertenze su cui stiamo lavorando con determinazione e che consideriamo fondamentali per la tutela del nostro prezioso patrimonio naturalistico e ambientale – dichiara Tommaso Castronovo presidente Legambiente Sicilia. Tra le principali, la proroga delle concessioni balneari, per la quale abbiamo presentato ricorso straordinario, e l’applicazione dei Piani di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PUDM), strumento essenziale per una corretta gestione economica del nostro litorale e di tutela dell’ambiente e del paesaggio delle nostre spiagge e per garantirne la libera fruizione. Affrontiamo con la presentazione del nostro dossier anche il problema dell’erosione costiera causata dai cambiamenti climatici, dalle barriere rigide e dalle infrastrutture costruite lungo la linea di costa, nonché l’abusivismo edilizio che alimenta il ciclo illegale del cemento. La questione dell’inquinamento marino, derivante dalla cattiva depurazione e la crisi nella gestione dei rifiuti, sono altrettanto cruciale. Siamo contrari alle opere inutili e insostenibili come inceneritori, rigassificatori e il ponte sullo stretto, e sosteniamo la campagna “Salviamo la Bellezza dello Stretto” per chiedere che lo Stretto di Messina sia inserito nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. In questa occasione, ribadiamo il nostro impegno per la salvaguardia del nostro ambiente e invitiamo tutti a salire al bordo della Goletta per un futuro sostenibile e rispettoso delle bellezze naturali della Sicilia”.

