Gli orti di Proxima visitati da delegazione dell’ambasciata americana a Roma

Una prestigiosa visita quella ricevuta da Proxima Ragusa in questi giorni. Gli esponenti di una delegazione dell’ambasciata americana a Roma sono, infatti, arrivati a conoscere più da vicino la realtà della cooperativa sociale che si occupa di progetti contro tratta e sfruttamento. “Prosegue – afferma il presidente della cooperativa, Ivana Tumino – il rapporto di collaborazione che, tra l’altro, è frutto di una interlocuzione già avviata negli anni scorsi e che abbiamo mirato a uno scambio e a un confronto sui fenomeni legati alla tratta e al grave sfruttamento presenti sui territori di nostra competenza. Anche in questa circostanza, il confronto è risultato molto proficuo”. La delegazione è stata ricevuta nella meravigliosa cornice di Arte&Orti, in via Grazia Deledda, dove, in pratica, la Proxima attua i progetti legati agli orti sociali e quelli che hanno a che vedere con la sartoria sociale. “Per tutti noi – continua Tumino – è stata l’occasione più propizia per condividere anche il nostro lavoro in ambito di inclusione socio lavorativa dei nostri beneficiari. Ringraziamo i funzionari dell’ambasciata per le parole di apprezzamento che hanno avuto nei confronti della nostra attività”.