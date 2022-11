Gli operatori ecologici di Vittoria proclamano lo stato di agitazione

I lavoratori del cantiere di Vittoria della Roma Costruzioni Srl hanno proclamato lo stato di agitazione. Sono cinque le sigle sindacali ad avere indetto la protesta che è dovuta al mancato pagamento delle retribuzioni legate al mese di ottobre.

A denunciarlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi.

A quanto pare, stando a quanto comunicato per le vie brevi ai rappresentanti sindacali, ciò sia dovuto a un ritardo del pagamento di fatture, per diversi milioni di euro, da parte del Comune di Vittoria. Ovviamente si tratta di un allarme che preoccupa, e molto, gli operatori ecologici e le loro famiglie.

Il consigliere Scuderi chiede al sindaco di riferire alla città, di spiegare ai vittoriesi che cosa sta accadendo. Ricordiamo, infatti, che la questione dei rifiuti non è ancora stata risolta nella Sicilia orientale a causa del blocco della discarica di Motta Sant’Anastasia e uno sciopero in questo momento non è proprio quello che ci vuole.