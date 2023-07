Gli ex alunni dell’istituto Geometri “F. Besta” di Ragusa celebrano i 50 anni del diploma

Dopo le precedenti cene per i 10, i 15 e i 25 anni, il 2023 è stato l’anno per celebrare il cinquantesimo dal diploma per gli ex alunni della classe 5°A Geometri dell’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa.

LA BELLEZZA DEI RICORDI

In un noto ristorante di Ragusa, gli ex alunni hanno sfruttato l’occasione per raccontare le proprie esperienze e, una volta superate le prime difficoltà nell’identificare i compagni di classe dopo tanti anni, è stata l’occasione perfetta per celebrare un importante traguardo.

Le foto d’epoca e il video della gita scolastica a Vienna hanno sicuramente suscitato ricordi nostalgici.

L’evento si è concluso con discorsi, foto e abbracci calorosi. L’augurio è quello di rivedersi per il centesimo anniversario del diploma!