Gli dà fastidio il cane e lo lancia dalla finestra. E’ successo ad Agrigento

Un pensionato di 79 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Agrigento per uccisione di animali. Secondo quanto ricostruito dai militari l’uomo, infastidito dal continuo abbaiare del piccolo meticcio della compagna e dal fatto che poco prima avesse espletato i propri bisogni nel balcone di casa, un’abitazione in via Mario Rapisardi, lo ha scaraventato con un calcio dallo stesso balcone.

Un volo di 12 metri che non ha lasciato scampo al cagnolino. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, infatti, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’animale, ricostruendo quanto accaduto grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e alle testimonianze di chi ha assistito alla scena.

“L’Arma dei carabinieri riserva da sempre una grande attenzione al fenomeno del maltrattamento degli animali in tutte le sue forme – spiegano dal Comando provinciale di Agrigento -. Nelle prossime settimane verranno intensificati i servizi preventivi che hanno come obiettivo anche quello di arginare il deprecabile fenomeno dell’abbandono degli animali domestici lungo le strade della provincia, che purtroppo nel periodo estivo fa registrare un aumento del numero di casi”.