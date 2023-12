Gli auguri del sindaco Cassì agli studenti ragusani: “Siete voi i protagonisti del cambiamento”

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e l’assessore alla pubblica istruzione, Catia Pasta, hanno inviato un messaggio d’auguri a tutti gli studenti, di ogni ordine e grado, in occasione delle imminenti festività natalizie.

IL MESSAGGIO

“Care ragazze e cari ragazzi, vi auguriamo che queste Feste siano motivo di gioia e serenità per voi e i vostri cari.Un momento in cui possiate sentire forte i valori della famiglia, dell’amore e dell’amicizia; giornate che vi inducano a stare insieme senza conflitti, a creare una comunità di cui tutti possano sentirsi parte.

In più occasioni abbiamo ribadito che voi ragazzi e voi ragazze siete non solo il futuro ma anche il presente, artefici di una città che muterà in funzione di voi, del vostro impegno e dei vostri interessi. Non siete dei semplici “buoni propositi” come quelli che si esprimono a fine anno guardando al nuovo, ma siete già adesso protagonisti di un cambiamento fatto di grandi progetti e soprattutto di tanti piccoli gesti, ciascuno importante, ciascuno vostro. Guardate ai vostri insegnanti come a guide più esperte, guardate a voi e alle vostre azioni come a qualcosa di importante: solo così ciò che farete, il vostro futuro, sarà importante davvero. Buon Natale e buone Feste”