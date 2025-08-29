Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
“Giuseppe Leone, un sogno fatto in Sicilia”: a Sampieri la presentazione del libro di Concetto Prestifilippo
29 Ago 2025 09:27
“C’è un tempo per ogni cosa: quello della testimonianza e quello della memoria”.
Con questa frase si apre “Giuseppe Leone, ovvero un sogno fatto in Sicilia”, il volume del giornalista Concetto Prestifilippo, edito da Mimesis, che verrà presentato sabato 30 agosto alle ore 19.00 nell’area d’ingresso del Pata Pata di Sampieri, nell’ambito della settima edizione della rassegna “Autori & Libri, conversando in Sicilia”.
Un’opera che racchiude sessanta fotografie straordinarie, accompagnate da un’intervista a Ferdinando Scianna, e che restituisce al pubblico la magia dello sguardo di Giuseppe Leone, maestro della fotografia siciliana e narratore per immagini di un territorio unico.
La Sicilia di Leone tra luce e ombra
Le fotografie selezionate raccontano una Sicilia solare, enigmatica, intensa: dai paesaggi alle tradizioni, dai volti scolpiti dal tempo alle atmosfere sospese. Ogni scatto diventa una testimonianza preziosa che intreccia arte, storia e identità.
L’incontro con l’autore
Alla presentazione, organizzata nell’ambito della rassegna culturale che da anni anima le estati iblee, Concetto Prestifilippo dialogherà con Andrea G. Cerra, giornalista de La Repubblica. Un momento che sarà occasione non solo per ricordare Giuseppe Leone, ma anche per riflettere sul valore della fotografia come strumento di memoria e di racconto collettivo.
