Giuseppe Leone: il “Viaggio in Campania” torna in Sicilia per celebrare il maestro della fotografia

Dopo aver attraversato le terre campane nel 2019 e nel 2021, quando la pandemia ancora limitava il tempo e le distanze, il progetto fotografico “Viaggio in Campania” del maestro siciliano Giuseppe Leone si appresta a tornare in Sicilia. Un omaggio al celebre fotografo, ad un anno dalla sua scomparsa, per rivivere attraverso le sue opere una visione intensa e poetica del Mediterraneo.

Un viaggio da Sud a Sud: Campania e Sicilia unite dalla fotografia

Un vero e proprio “Grand Tour al contrario”, come lo definì lo stesso Leone: da Ragusa a Napoli, attraversando città e paesi ricchi di storia e cultura. Napoli, Pompei, Sorrento, Salerno, Benevento, Buonalbergo, Teggiano, Procida furono le tappe di questo viaggio, culminato con una mostra presso la Fondazione Banco di Napoli, grazie alla volontà del Segretario generale Ciro Castaldo.

Il ritorno in Sicilia: un omaggio al maestro del bianco e nero

A partire dalla prossima primavera, il “Viaggio in Campania” verrà esposto in Sicilia con un nuovo allestimento curato da Emanuela Alfano, assistente personale di Giuseppe Leone per decenni. La mostra, arricchita da brani letterari e tecnologie multimediali, si svolgerà a Ragusa, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Promenade Méditerranéenne”, sostenuto dalla Direzione generale Creatività contemporanea del MiC nell’ambito del bando Strategia Fotografia 2024. Questo progetto è inoltre una delle azioni speciali per il trentennale del Premio Penisola Sorrentina, diretto da Mario Esposito, e punta a valorizzare paesaggi, identità e narrazioni attraverso la fotografia.

Laboratori, residenze artistiche e innovazione

Il progetto prevede anche laboratori didattici e residenze artistiche, sotto la direzione dell’artista sannita Peppe Leone, oltre a un focus sull’innovazione tecnologica applicata alla fotografia. Spazio, quindi, a conversazioni e webinar ospitati dalla piattaforma digitale cercarte.it, ideata da Alberto Nigro, che connette artisti, fotografi e appassionati da tutto il mondo.

Accessibilità gratuita

Tutte le attività, dalla mostra agli eventi formativi, saranno completamente gratuite, rendendo questo omaggio a Giuseppe Leone un’opportunità per il pubblico di scoprire e approfondire il suo straordinario contributo alla fotografia e alla narrazione del Mediterraneo.

