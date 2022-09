Giuseppe Conte atteso a Ragusa: appuntamento per venerdì 16 settembre

Dal 15 al 17 settembre il leader del M5S Giuseppe Conte sarà in Sicilia per la campagna elettorale. Tre comizi, a Catania, a Gela e a Palermo e incontri con la cittadinanza in tutte le provincie siciliane.

Giovedì 15 Settembre Conte sarà a Catania dove, alle 21.30 terrà un comizio. Venerdì 16 settembre, seconda tappa alle 9.30 a Messina per un incontro con i cittadini. Alle 11.30 sarà a Reggio Calabra dove è prevista una visita al museo e nel pomeriggio ritorno in Sicilia per incontri con i cittadini a Siracusa, ore 17, e a Ragusa, ore 19,30.



Alle 21.30 è previsto il secondo comizio, a Gela, città del candidato presidente Di Paola. Sabato 17, alle 10, incontro con i cittadini a Enna, alle 12 a Caltanissetta, alle 16 ad Agrigento, alle 18.30 a Trapani e alle 22 a Palermo per il comizio di chiusura.