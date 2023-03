Giunta al completo ad Ispica: entra Dibenedetto. Assegnate le deleghe

Massimo Dibenedetto è il secondo assessore nominato nell’arco di appena tre giorni dal sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. L’atto del primo cittadino completa di fatto la formazione della giunta che da mesi era orfana di due assessori. Dibenedetto, che è stato vicino al sindaco Leontini quale esperto di Protezione civile, segue la nomina di Tonino Cafisi, uomo di Fratelli d’Italia che era entrato nella compagine di amministrazione solo nei giorni scorsi.

Distribuite le deleghe assessoriali si parte per lavorare al servizio di una città, quale Ispica, che attende la soluzione di tanti problemi.

L’assessore Giuseppe Barone mantiene la delega di vice sindaco; a lui le al bilancio, tributi, mercati periodici, patrimonio, innovazione tecnologica e semplificazione, GAL.

Al neo assessore Massimo Dibenedetto sono stati affidate le deleghe di Lavori pubblici e PNRR, istruzione e servizi ccolastici, Protezione civile, Polizia municipale, tutela e benessere animali, randagismo.

All’altro neo assessore Tonino Cafisi sono andati lo Sviluppo economico e le attività produttive, agricoltura, commercio e artigianato, Pip, Cimitero e Servizi Cimiteriali, decoro urbano, valorizzazione del centro storico, verde pubblico, servizi idrico e fognario, utilizzazione ai fini produttivi di immobili comunali ed incompiute e Suap.

L’assessore Carmelo Denaro seguirà sport, impianti sportivi, promozione eventi ed Associazionismo sportivo, il turismo, lo spettacolo, l’organizzazione e la ricettività turistica, i servizi nella fascia costiera, le Partecipate e le manutenzioni.

All’assessore Iuliana Schuller sono state affidate le politiche sociali e per la famiglia, le politiche per l’immigrazione e per l’integrazione sociale degli stranieri, le politiche comunitarie, le pari opportunità, la cooperazione internazionale ed i gemellaggi, il volontariato ed il Terzo Settore.

Il sindaco Innocenzo Leontini ha trattenuto per sé le deleghe all’urbanistica, il Personale, la cultura ed i beni culturali, l’associazionismo culturale, le grandi opere, gli affari legali, la valorizzazione di Cava d’Ispica ed i servizi ecologici.