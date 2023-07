Giuliano Macca rifarà il look della hall del Cineteatro Italia di Scicli

Grande attesa per la riapertura del Cineteatro Italia ed oggi ancora di più è l’attesa dopo la decisione della società Novecento di affidare lo studio della hall dell’immobile all’artista Giuliano Macca, siciliano, classe 1988, che ha vissuto a Modica i primi 18 anni della sua vita. Per lui è la prima committenza istituzionale. Fondamentale per la realizzazione di questo progetto è stato il sostegno di Gowen Contemporary, galleria con sede a Ginevra che ha deciso di finanziare l’intervento dell’artista nella sua Sicilia. Di Giuliano Macca sono i successi alle recenti mostre collettive Escape Line II, 2021 e Revival I-XVIIIe siècle, 2023 e ad Artgenève nel gennaio 2023. Nel 2024 è attesa la sua prima personale internazionale a Milano

Nella hall un disegno di grandi dimensioni, che sarà realizzato con la tecnica grafite e carbone.

Il soggetto saranno le Muse, olimpiche protettrici delle arti e figlie della memoria. I lavori di rinnovo inizieranno i primi giorni del prossimo mese di agosto. Il sindaco di Scicli Mario Marino ha incontrato il nuovo gestore del Cineteatro Michele Avveduto e lo stesso artista Giuliano Macca che ha mostrato i bozzetti realizzati.

“Scicli si conferma luogo di grande energia e la presenza di Giuliano Macca è nell’alveo di una tradizione artistica che ha reso Scicli famosa nel mondo – afferma il primo cittadino – nel corso degli ultimi anni questa città è diventata buen retiro di artisti di fama mondiale che qui hanno trovato spunti, emozioni, clima culturale in grado di favorire l’espressione artistica, in molte declinazioni”. Il Cineteatro Italia, inaugurato nel 1948, è stato la culla della cultura da dove sono passate grandi pellicole nazionali ed internazionali e grande artisti di teatro e di cabaret. .