Giro di vite sui fracassoni. Individuato a Modica un giovane che “disturbava” con il suo scooter

L’operazione in atto da alcuni giorni mira a fermare un fenomeno che disturba la quiete della città di Modica. E’ la lotta ai fracassoni in possesso di mezzi “truccati” che utilizzano per scorribande senza fine all’interno del centro abitato.

Individuato un giovane di 20 anni.

E’ stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza in dotazione al Comando della Polizia locale della città della Contea. Il 20enne circolava a bordo di uno scooter “elaborato”, con targhino manomesso per non consentirne la lettura. Impennate e frenate rumorose senza alcuna attenzione in qualsiasi ora del giorno fra il disaccordo di cittadini e turisti. I vigili urbani raggiunta l’abitazione del giovane hanno trovato i genitori. Il figlio, per loro, non era in casa, era uscito con il ciclomotore. Il mezzo, ai controlli sui terminali, risultava intestato ad un genitore del giovane, era senza revisione, era sospeso dalla circolazione dal 2021 proprio dalla Polizia locale di Modica ed era sprovvisto di copertura assicurativa. Convocati in ufficio uno dei familiari ed il giovane avrebbero presentato lo scooter in regola dal punto di vista tecnico, revisionato e assicurato. Secondo la Polizia Locale – come è scritto in una nota del Comando modicano – queste procedure sarebbero state effettuate subito dopo l’avviso di convocazione. Il mezzo è stato sequestrato e la proprietaria sanzionata per circa 3.000 euro.