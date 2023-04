Giro di Sicilia, un evento che ha portato la luce dei riflettori in provincia di Ragusa. VIDEO

Una folta cornice di pubblico ha assistito al ritorno al successo dopo quasi 300 giorni di Niccolò Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty), che ieri ha vinto la tappa del Giro di Sicilia, la Canicattì-Vittora.

Niccolò Bonifazio ha colto l’occasione giusta nello sprint di Vittoria lanciandosi a 250 metri dal traguardo e mantenendo la testa fino alla fine. E’ stato un momento molto importante per Vittoria e l’intera provincia di Ragusa, che ha richiamato tantissimi appassionati che hanno assistito a questo evento con grande partecipazione. Il Giro di Sicilia, infatti, è uno degli eventi sportivi più importanti in Italia, come spiegano Vincenzo Nibali, grande campione siciliano e a Mauro Vegni direttore Giro d’Italia (e Sicilia), nella Video intervista a cura di Domenico Occhipinti.

RISULTATO DI TAPPA



1 – Niccolò Bonifazio (Intermarché – Circus – Wanty) – 193 km in 4’28’37”

2 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) s.t.

3 – Blake Quick (Team Jayco AlUla) s.t.

Foto: Giovanni Gurrieri e Salvo Bracchitta